La droga Max F1 sequestrata per la prima volta in Italia a Corato Carabinieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) D seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Non solo il nome del neo campione del mondo di Formula 1, ma anche una nuova, potente sostanza stupefacente che, da oggi, circola anche in Italia. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Barletta a sequestrare le prime 5 pasticche che, da un lato riportano la scritta F1, mentre dall'altro la scritta MAX. Il 13 novembre scorso, militari dell'Arma, coadiuvati dal personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Puglia", nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di B.A.T., hanno effettuato alcune perquisizioni mirate a rintracciare quantitativi di droga illegalmente detenuti. In particolare, veniva perquisita una ...

