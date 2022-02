La deriva anti francese in Africa | così Parigi rischia di perdere il Sahel

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nei giorni scorsi il ministro degli esteri francesi Jean-Yves Le Drian, non ha usato troppi giri di parole per dire la propria sulla giunta militare che dal maggio scorso sta governando il Mali. Secondo il rappresentante diplomatico transalpino l’attuale governo maliano è “illegittimo” e sta prendendo “misure irresponsabili”. Da Bamako non l’hanno presa bene. Per InsideOver.