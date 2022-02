La cultura politica di Mattarella e l’emergenza trascurata. Sette anni per la giustizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quando questo pomeriggio Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, una cosa “che non dovremmo aspettarci nel testo programmatico che sarà letto… è una forte pressione sulle riforme”. O almeno questo è il consiglio prudenziale offerto sul Corriere della Sera da Marzio Breda, quirinalista espertissimo e per così dire ufficioso. Le previsioni esistono per essere smentite, e il bello delle elezioni sortite più dalla necessità che dal caso è che a volte possono riservare sorprese; ma questo è più che altro un augurio che l’Italia bisognosa di riforme fa a sé stessa, in un giorno importante. Così, aspettando le parole del presidente della Repubblica e mentre i partiti già si attorcigliano nelle trappole della legge elettorale, ci si può augurare che il secondo mandato di Mattarella coincida ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quando questo pomeriggio Sergiogiurerà davanti al Parlamento per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, una cosa “che non dovremmo aspettarci nel testo programmatico che sarà letto… è una forte pressione sulle riforme”. O almeno questo è il consiglio prudenziale offerto sul Corriere della Sera da Marzio Breda, quirinalista espertissimo e per così dire ufficioso. Le previsioni esistono per essere smentite, e il bello delle elezioni sortite più dalla necessità che dal caso è che a volte possono riservare sorprese; ma questo è più che altro un augurio che l’Italia bisognosa di riforme fa a sé stessa, in un giorno importante. Così, aspettando le parole del presidente della Repubblica e mentre i partiti già si attorcigliano nelle trappole della legge elettorale, ci si può augurare che il secondo mandato dicoincida ...

Advertising

il_piccolo : Gianrico Carofiglio: “Bisogna rifondare la cultura politica, i leader non guardano oltre i tweet” - messveneto : Gianrico Carofiglio: “Bisogna rifondare la cultura politica, i leader non guardano oltre i tweet”: «Il Rosatellum e… - FrancoZerlenga : I la Belloni brava funzionaria non ha oggettivamente la cultura ed esperienza politica per essere presidente della… - alehatesu : @segnodiluna grazie per questa lezione di cultura mi sono accorta di non sapere un cazzo sulla politica della spagn… - DasaievKasparov : @davocearispetto E questi sarebbero coloro ai quali dare cristianità, cultura e politica? Immondo pensiero. -