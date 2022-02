La contestazione dei tifosi della Lazio: “Vergogna”, lo striscione contro Lotito (Di giovedì 3 febbraio 2022) Appuntamento rispettato alle 13 al centro sportivo di Formello per gli ultras della Lazio, come annunciato alcuni giorni fa. Arrivano alla spicciolata mentre sfilano i calciatori pronti ad entrare nel quartier generale per l’allenamento fissato alle ore 15. È stata una contestazione pacifica nei modi, ma durissima nei contenuti contro il mercato invernale appena concluso che è stato reputato più che scadente dai tifosi. Nessuna contrarietà nei confronti dei calciatori, ma solo contro la società. Ad essere preso di mira dai circa 500 sostenitori presenti è stato infatti quasi esclusivamente il presidente Lotito. Apostrofato come “troppo parsimonioso” e inadatto al ruolo che occupa da quasi 18 anni. Tanti i cori contro il presidente e il ds Tare nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Appuntamento rispettato alle 13 al centro sportivo di Formello per gli ultras, come annunciato alcuni giorni fa. Arrivano alla spicciolata mentre sfilano i calciatori pronti ad entrare nel quartier generale per l’allenamento fissato alle ore 15. È stata unapacifica nei modi, ma durissima nei contenutiil mercato invernale appena concluso che è stato reputato più che scadente dai. Nessuna contrarietà nei confronti dei calciatori, ma solola società. Ad essere preso di mira dai circa 500 sostenitori presenti è stato infatti quasi esclusivamente il presidente. Apostrofato come “troppo parsimonioso” e inadatto al ruolo che occupa da quasi 18 anni. Tanti i coriil presidente e il ds Tare nel ...

