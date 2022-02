La consigliera di Fratelli d’Italia che rifiuta di leggere i nomi dei deportati ad Auschwitz

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È il 31 gennaio 2022 quando, in occasione della giornata della memoria da poco trascorsa, a Massarosa, piccola località in provincia di Lucca, il consiglio comunale si riunisce e viene trasmesso un breve video sulle leggi razziali e sul genocidio degli Ebrei. Uno dopo l’altro i consiglieri si alzano in piedi perdelle vittime dell’Olocausto, la loro data di nascita e quella di morte, il luogo dove sono deceduti. Sono tutti in piedi, tutti, tranne lei Michela dell’Innocenti,comunale diche – quando è arrivato il suo turno – ha risposto: “Io passo”,ndosi dideiad. Un gesto gravissimo, che arriva pochi giorni di distanza dalle due ...

