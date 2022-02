La confessione del vicino di Rosa Alfieri, strangolata a Grumo Nevano: “Ho sentito delle voci” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Ho sentito delle voci che mi dicevano di agire e l’ho fatto”: tanto semplici quanto strazianti le motivazioni che Elpidio D’Ambra, 31 anni, ha detto agli inquirenti mentre confessava di essere lui l’omicida di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni trovata senza vita nell’abitazione di Grumo Nevano dove l’uomo viveva, alla periferia nord di Napoli. Rosa era stata trovata seminuda e con alcuni stracci in bocca: D’Ambra ha però negato di aver compiuto su di lei violenze sessuali, circostanza che verrà chiarita dall’autopsia. La vittima è morta per strangolamento, visti gli importanti segni rinvenuti sul suo collo. Il reo confesso era stato arrestato in giornata, grazie all’intervento di due agenti che si trovavano all’ospedale San Paolo di Napoli, che lo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Hoche mi dicevano di agire e l’ho fatto”: tanto semplici quanto strazianti le motivazioni che Elpidio D’Ambra, 31 anni, ha detto agli inquirenti mentre confessava di essere lui l’omicida di, la ragazza di 23 anni trovata senza vita nell’abitazione didove l’uomo viveva, alla periferia nord di Napoli.era stata trovata seminuda e con alcuni stracci in bocca: D’Ambra ha però negato di aver compiuto su di lei violenze sessuali, circostanza che verrà chiarita dall’autopsia. La vittima è morta per strangolamento, visti gli importanti segni rinvenuti sul suo collo. Il reo confesso era stato arrestato in giornata, grazie all’intervento di due agenti che si trovavano all’ospedale San Paolo di Napoli, che lo ...

