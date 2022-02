La classifica della sala stampa di Sanremo 2022 premia Elisa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al Festival arriva la primaprovvisoria dei 25 cantanti in gara. L’abbiamo avuta nella serata di ieri, la seconda del Festival, dopo le esibizionitotalità degli artisti in competizione. Suddivisi tra la prima e la seconda seratakermesse canora, 12 sono stati i protagonistiprima serata di martedì 1 febbraio e 13 i cantantiseconda serata di mercoledì 2 febbraio. Al termine del secondo appuntamento sanremese, dunque, possiamo dire di aver ascoltato per la prima volta e dal vivo tutte le 25 canzoni in competizione. La prima giuria a votare è stata quellache ha svelato le sue preferenze. , in vetta, in assoluto la più votata. Al secondo posto la coppia inedita composta da Mahmood e Blanco ...

SanremoRai : La classifica della Sala Stampa della prima serata. Cosa ne pensate? #Sanremo2022 - SanremoRai : La classifica generale della Sala Stampa. #Sanremo2022 - trash_italiano : La classifica della prima serata di #Sanremo2022. Cosa ne pensate? - chiamamiacaso : RT @tristi3soli: ciao questa è la mia classifica (sono della vergine) - FilPandoro : RT @SanremoRai: La classifica generale della Sala Stampa. #Sanremo2022 -

La canzone che spacca è O forse tu di Elisa che, non a caso, dopo il voto della sala stampa è la prima in classifica. Al secondo posto si piazzano Mahmood e Blanco.