La Cina installerà 160 gigawatt di nuove fonti rinnovabili

(Di venerdì 4 febbraio 2022) 160diinstallate nel 2022. È il traguardo che conta di tagliare la, segnando un nuovo record di potenza installata. Lo riferisce la rivista China Energy News, legata al Quotidiano del Popolo, l’organo del Partito comunista cinese, citando un rapporto del think tank China Electric Council (CEC).Secondo le stime del CEC, la potenza eolica nel 2022 crescerà indi 50 GW, quella solare di 90 GW e quella idroelettrica di 20 GW. Il CEC prevede, inoltre, che la potenza termica installata sarà di 30 GW, quella nucleare di 2,3 GW, mentre la nuova potenza installata complessiva dovrebbe arrivare al record di 230 GW. L’articolo proviene da The Map Report. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cina installerà

Energia Oltre

... Regno Unito e, e sembra destinato a giocare un ruolo ancora più importante nei paesi più ...e Romania hanno annunciato un accordo in base al quale la start - up statunitense NuScale...Twitter, uno dei soggetti colpiti, è un caso più facile: con il proprio dipartimento IT... Microsoft " che alcuni noti gruppi APT legati a, Iran stanno cominciando a sfruttare la ...