La capitale dell’Estonia è un caso di scuola per la difesa dell’ambiente

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Novanta metri quadrati di verde per ogni residente, parchi e boschi che ricoprono il 20 per cento della superficie territoriale comunale, trasporti pubblici gratuiti per tutti dal 2013 e l’ambizione di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto la Commissione Europea ad assegnare a Tallinn, alcuni mesi fa, il titolo dieuropea verde per il 2023. Si tratta di un premio molto ambito e per ottenerlo non sono stati lesinati sforzi in tutti i settori. Il piano d’azione sostenibile impone a tutti i nuovi edifici della città di rispettare criteri molto stringenti per quanto riguarda l’efficienza energetica, sono state costruite diverse piste ciclabili per favorire gli spostamenti non inquinanti e persino gli insetti impollinatori, come le api, vengono tutelati con piani di azione specifici che ne ...