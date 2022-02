La cantante posta su Instagram un'altra immagine della gravidanza. Ed è bellissima (Di giovedì 3 febbraio 2022) Deve essere proprio orgogliosa del suo pancione, Rihanna, 33 anni, tanto da non perdere occasione di mostrarlo urbi et orbi. Solo settimana scorsa, a fine gennaio, camminando per il quartiere di Harlem in una giornata di nevischio, si aggirava con il suo compagno, il rapper A$AP Rocky, con il pancione di fuori e il piumone rosa fluo completamente aperto. Com’era vestita Rihanna il giorno del tuo compleanno guarda le foto Leggi anche › Rihanna è incinta ed è felicissima: aspetta il primo figlio dal suo fidanzato, A$AP Rocky ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Deve essere proprio orgogliosa del suo pancione, Rihanna, 33 anni, tanto da non perdere occasione di mostrarlo urbi et orbi. Solo settimana scorsa, a fine gennaio, camminando per il quartiere di Harlem in una giornata di nevischio, si aggirava con il suo compagno, il rapper A$AP Rocky, con il pancione di fuori e il piumone rosa fluo completamente aperto. Com’era vestita Rihanna il giorno del tuo compleanno guarda le foto Leggi anche › Rihanna è incinta ed è felicissima: aspetta il primo figlio dal suo fidanzato, A$AP Rocky ...

