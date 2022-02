La Biennale di Venezia è femminile, celebra le differenze ma rifiuta gli “ismi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Citando un vecchio film di Marco Ferreri immagino che molti di noi, avvezzi a commentare la Biennale da tempo, si saluterebbero così, “Ciao maschio”, tra ironia e preoccupazione. Non sarà breve l’attesa, eppure arriverà il momento in cui non si dovranno più elencare le percentuali di donne nelle mostre o in qualunque altra attività sociale e culturale. Ad oggi, 2022, che pure sono stati compiuti significativi passi in avanti rispetto a quando l’arte era esclusivo territorio maschile (mica tanto tempo fa, gli anni ’80), dobbiamo pur concedere a una curatrice brava e colta quale Cecilia Alemani di accentrare la sua ricerca sul femminile, non tanto ai fini di rivendicazioni politiche o politicamente corretto, quanto per riportare alla luce storie “altre”, non scevre da sofferenze ed esclusioni. Di vicende così il ’900 è pieno e in questo territorio ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Citando un vecchio film di Marco Ferreri immagino che molti di noi, avvezzi a commentare lada tempo, si saluterebbero così, “Ciao maschio”, tra ironia e preoccupazione. Non sarà breve l’attesa, eppure arriverà il momento in cui non si dovranno più elencare le percentuali di donne nelle mostre o in qualunque altra attività sociale e culturale. Ad oggi, 2022, che pure sono stati compiuti significativi passi in avanti rispetto a quando l’arte era esclusivo territorio maschile (mica tanto tempo fa, gli anni ’80), dobbiamo pur concedere a una curatrice brava e colta quale Cecilia Alemani di accentrare la sua ricerca sul, non tanto ai fini di rivendicazioni politiche o politicamente corretto, quanto per riportare alla luce storie “altre”, non scevre da sofferenze ed esclusioni. Di vicende così il ’900 è pieno e in questo territorio ...

Advertising

la_Biennale : La presentazione termina qui: grazie per essere stati con noi! Vi diamo appuntamento alla #BiennaleArte2022… - ElUniversal : Sheroanawe Hakihiiwe es invitado a la 59ª Biennale di Venezia #EUVzla - msmdz : RT @SpruethMagers: We congratulate #BarbaraKruger #RosemarieTrockel #LouiseLawler #TheKaariUpsonTrust to be invited to the #BiennaleArte202… - antennatre : VENEZIA | UNA BIENNALE SUPER CON UN MESE IN PIU’ DI APERTURA AL PUBBLICO - depa681 : RT @Giampy_tw: Una bellezza fuori dal comune, una diva del cinema Ciao #MonicaVitti #Venezia @la_Biennale -