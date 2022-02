La Bce spinge al ribasso le borse, banche positive (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal meeting della Banca Centrale Europea è emerso quello che gli analisi andavano dicendo da un po’: nell’anno corrente anche la banca centrale di Eurolandia potrebbe incrementare il costo del denaro. Se fino all’ultimo meeting Christine Lagarde & Co. avevano fermamente negato questa eventualità nell’anno corrente, da oggi siamo ufficialmente nel territorio in cui si valuteranno i dati e si deciderà sul da farsi. “Christine Lagarde ha sicuramente cercato di rassicurare i mercati sull’eventualità di molteplici rialzi, in particolare ricordando a tutti dell’esistenza di una sequenzialità di eventi; in particolare, la necessità che arrivino a conclusione i programmi di acquisto di titoli, prima che si possa parlare di rialzo”, ha commentato Antonella Manganelli, Responsabile investimenti di Payden&Rygel Italia. “Tuttavia, nel discorso di Lagarde molti di più ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal meeting della Banca Centrale Europea è emerso quello che gli analisi andavano dicendo da un po’: nell’anno corrente anche la banca centrale di Eurolandia potrebbe incrementare il costo del denaro. Se fino all’ultimo meeting Christine Lagarde & Co. avevano fermamente negato questa eventualità nell’anno corrente, da oggi siamo ufficialmente nel territorio in cui si valuteranno i dati e si deciderà sul da farsi. “Christine Lagarde ha sicuramente cercato di rassicurare i mercati sull’eventualità di molteplici rialzi, in particolare ricordando a tutti dell’esistenza di una sequenzialità di eventi; in particolare, la necessità che arrivino a conclusione i programmi di acquisto di titoli, prima che si possa parlare di rialzo”, ha commentato Antonella Manganelli, Responsabile investimenti di Payden&Rygel Italia. “Tuttavia, nel discorso di Lagarde molti di più ...

Ultime Notizie dalla rete : Bce spinge Bce: Lagarde, enorme shock energetico spinge inflazione in Eurozona "L'enorme shock energetico sta spingendo l'inflazione nell'Eurozona". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte sottolineando come l'Europa sia dipendente in larga misura dall'estero per le sue importazioni di energia. Cop 03 - 02 - 22 15:02:42 (0463)EURO ...

Borsa: Europa apre ancora positiva, a Milano (+0,5%) si arresta la caduta di Saipem Non pesa dunque l'attesa per la Bce - da cui gli operatori non si aspettano sorprese e un ... che dopo conti oltre le attese e l'annuncio dello split azionario spinge tutto il comparto tech. Deboli le ...

La Bce spinge al ribasso le borse, banche positive Adnkronos BCE, Lagarde: rischi al rialzo per l'inflazione, ci stiamo avvicinando al target "Siamo tutti spinti dallo stesso mandato ... Le domande dei giornalisti si sono concentrate anche sulla bontà dei dati di cui dispone la BCE e sulle previsioni che vengono fatte dal suo staff.

La BCE sorprende con una svolta hawkish: le prime reazioni dei gestori internazionali Il mandato della BCE è di raggiungere un'inflazione media del 2%. Ebbene, la cifra di gennaio ha chiuso al 5,1%, spinta dall'impennata dei prezzi dell'energia e dalle catene di produzione interrotte. ...

