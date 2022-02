Katia Ricciarelli uno scivolone dietro l’altro perde la finale. Ecco l’ultimo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Katia Ricciarelli sembra che alla finale non ci voglia proprio arrivare, a giudicare di come continua a parlare pur sapendo di essere ripresa. Altrimenti non si può spiegare come sia possibile che ancora ricada nello stesso errore. Le parole abiliste di Katia Ricciarelli Al Grande Fratello Vip 6 è tempo di disegni. Tutti stanno preparando dei loro schizzi personali fin dal risveglio. Soleil Sorge mentre disegna si ritrova al tavolo con Katia, Antonio e Gianluca. La soprano cerca di dare qualche suggerimento all’influencer per migliorare la sua “opera d’arte”, ma nel farlo decide ancora una volta di fare un enorme scivolone. Infatti le dice: “Devi fare un po’ di muscolo sul braccio. Sembrano due paralitici!“ Mentre i due ragazzi ridono, Soleil, consapevole del peso ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022)sembra che allanon ci voglia proprio arrivare, a giudicare di come continua a parlare pur sapendo di essere ripresa. Altrimenti non si può spiegare come sia possibile che ancora ricada nello stesso errore. Le parole abiliste diAl Grande Fratello Vip 6 è tempo di disegni. Tutti stanno preparando dei loro schizzi personali fin dal risveglio. Soleil Sorge mentre disegna si ritrova al tavolo con, Antonio e Gianluca. La soprano cerca di dare qualche suggerimento all’influencer per migliorare la sua “opera d’arte”, ma nel farlo decide ancora una volta di fare un enorme. Infatti le dice: “Devi fare un po’ di muscolo sul braccio. Sembrano due paralitici!“ Mentre i due ragazzi ridono, Soleil, consapevole del peso ...

