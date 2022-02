Katia Ricciarelli choc al GF | “Vi sbatto al muro e vi violento”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano gli atteggiamenti esagerati dinella casa del Grande Fratello Vip 6. Sui social molte persone hanno chiesto dei provvedimenti per il modo in cui la cantante lirica, ex moglie di Pippo Baudo si è rivolta ad altri concorrenti della casa di Cinecittà. Infatti, è parsa “fuori controllo” e si è lasciata andare a delle frasi davvero molto brutte, anche se utilizzate con tono scherzoso. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Le parole diè finita sotto accusa per quello che ha detto a Gianluca e Antonio. Ad un certo punto, mentre stava parlando con il personal trainer ha tirato fuori una frase poco felice che non è passata inosservata sui social network. La cantante lirica ha detto: Guardate che se ...