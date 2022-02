Kaio Jorge lascia la Juventus? Allegri lo scarica: ecco dove andrà a giocare (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’esclusione dalla lista Champions e il poco spazio in campionato; Kaio Jorge, a fine stagione, lascerà la Juventus. ecco dove può andare. La conferma di un rapporto mai nato tra Kaio Jorge e Allegri è la mancata presenza, dell’attaccante brasiliano, nella lista Champions. Decisione che porterà il giocatore, nel corso del prossimo mercato estivo, a lasciare la Juventus. Una notizia prevedibile; Kaio Jorge è stato escluso dalla lista Champions (dove, invece, sono presenti i due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria). Una scelta, quella di Allegri, a conferma di un rapporto mai sbocciato tra il tecnico e il centravanti brasiliano. Sabrina Salerno alle ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’esclusione dalla lista Champions e il poco spazio in campionato;, a fine stagione, lascerà lapuò andare. La conferma di un rapporto mai nato traè la mancata presenza, dell’attaccante brasiliano, nella lista Champions. Decisione che porterà il giocatore, nel corso del prossimo mercato estivo, are la. Una notizia prevedibile;è stato escluso dalla lista Champions (, invece, sono presenti i due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria). Una scelta, quella di, a conferma di un rapporto mai sbocciato tra il tecnico e il centravanti brasiliano. Sabrina Salerno alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge Calciomercato Juventus, futuro da decidere - Se ne riparla in estate Guai a pensare che il calciomercato della Juventus sia terminato. La dirigenza sta già lavorando ai colpi per l'estate. Rendere sempre più competitiva la squadra per il futuro è la missione di una ...

Kaio Jorge modello Vlahovic: i numeri che fanno sperare "Ma Kaio Jorge quando gioca?". La domanda serpeggia da tempo tra i tifosi juventini, accompagnata ora dai dubbi sul reale valore del brasiliano ( "Se fosse forte giocherebbe di più" ), ora da quelli sulla ...

Calciomercato Juventus, futuro da decidere | Se ne riparla in estate Alcuni dei quali – come Fagioli – si stanno mettendo in evidenza in serie B. C’è invece chi, come Kaio Jorge, fa fatica a ritagliarsi un posto da protagonista. Il calciatore brasiliano è molto stimato ...

