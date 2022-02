Kabir Bedi asfalta Alex Belli: le sue parole (infuocate) non lasciano scampo neanche a Soleil (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dall’interno del Grande Fratello Vip la voce del grande attore Kabir Bedi scuote le mura della casa, senza lasciare alcuna possibilità di replica. Cosa ha detto su Alex Belli? Quel 6 gennaio 1976 quando la Rai ha mandato in onda la prima delle sei puntate dello sceneggiato Sandokan, nessuno, nemmeno il più ottimista e lungimirante dei dirigenti della televisione di stato, avrebbe potuto immaginare che dopo quasi cinquant’anni quella storia e, soprattutto, quel protagonista, potessero ancora vivere illuminati dalla luce derivante da quell’incredibile successo. Kabir-Bedi-Alex-Belli-AltranotiziaIn questo momento il protagonista di uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana si trova all’interno della casa del ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dall’interno del Grande Fratello Vip la voce del grande attorescuote le mura della casa, senza lasciare alcuna possibilità di replica. Cosa ha detto su? Quel 6 gennaio 1976 quando la Rai ha mandato in onda la prima delle sei puntate dello sceneggiato Sandokan, nessuno, nemmeno il più ottimista e lungimirante dei dirigenti della televisione di stato, avrebbe potuto immaginare che dopo quasi cinquant’anni quella storia e, soprattutto, quel protagonista, potessero ancora vivere illuminati dalla luce derivante da quell’incredibile successo.-AltranotiziaIn questo momento il protagonista di uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana si trova all’interno della casa del ...

