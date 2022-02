Juventus, Morata deluso: ha già dato la sua parola al Barcellona (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attaccante della Juventus Morata sarebbe rimasto deluso dal mancato trasferimento al Barcellona Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Alvaro Morata sarebbe rimasto molto deluso dal suo mancato trasferimento al Barcellona. Il numero 9 avrebbe preferito cambiare aria da subito, ma ora dovrà attendere l’estate. Niente Juve, almeno nelle idee del momento, nel futuro dello spagnolo, che avrebbe già dato la sua parola a Xavi per raggiungerlo in blaugrana al termine di questa stagione. Atletico Madrid permettendo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attaccante dellasarebbe rimastodal mancato trasferimento alCome riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Alvarosarebbe rimasto moltodal suo mancato trasferimento al. Il numero 9 avrebbe preferito cambiare aria da subito, ma ora dovrà attendere l’estate. Niente Juve, almeno nelle idee del momento, nel futuro dello spagnolo, che avrebbe giàla suaa Xavi per raggiungerlo in blaugrana al termine di questa stagione. Atletico Madrid permettendo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

