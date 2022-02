Juventus, il rinnovo di Dybala si intreccia con Zaniolo? La situazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) In casa Juventus si pensa al rinnovo di Dybala, ma anche all’obiettivo Zaniolo. Le due cose potrebbero intrecciarsi? La situazione La Gazzetta dello Sport torna a parlare del rinnovo di Paulo Dybala. La Juve attende con ansia le prossime settimane per l’incontro con Antun, che dovrebbe definitivamente chiarire il futuro del numero 10 argentino. Una situazione che, secondo il quotidiano, non sarebbe strettamente legata all’acquisto di Nicolò Zaniolo. A prescindere al prolungamento o meno della Joya, infatti, i bianconeri sembrano intenzionati a fare almeno un tentativo per il giallorosso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) In casasi pensa aldi, ma anche all’obiettivo. Le due cose potrebberorsi? LaLa Gazzetta dello Sport torna a parlare deldi Paulo. La Juve attende con ansia le prossime settimane per l’incontro con Antun, che dovrebbe definitivamente chiarire il futuro del numero 10 argentino. Unache, secondo il quotidiano, non sarebbe strettamente legata all’acquisto di Nicolò. A prescindere al prolungamento o meno della Joya, infatti, i bianconeri sembrano intenzionati a fare almeno un tentativo per il giallorosso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

annamarone : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus ribadisce all'agente di #Zaniolo l'interesse per Giugno (??); il 1° approccio risale a… - interchannel_ic : #Calciomercato @tuttosport - #Bremer, rinnovo e cessione? #Inter in pole position, su di lui anche #Milan,… - davideinno85 : RT @mirkonicolino: (#GdS) La #Juventus ha ribadito il suo interesse per #Zaniolo a dicembre e poi a mercato chiuso. La #Roma vuole rinnovar… - davideinno85 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus ribadisce all'agente di #Zaniolo l'interesse per Giugno (??); il 1° approccio risale a… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: (#GdS) La #Juventus ha ribadito il suo interesse per #Zaniolo a dicembre e poi a mercato chiuso. La #Roma vuole rinnovar… -