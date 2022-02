Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia. Lo staff: «Presto sarà dimesso» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Jean-Marie Le Pen è stato ricoverato a seguito di una lieve ischemia. Secondo quanto riportano fonti citate dai media francesi, il 93enne ex leader del Front National ha iniziato a manifestare dei disturbi alla vista la notte di lunedì e da ieri si trova in un ospedale della regione metropolitana di Parigi. Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia Il fondatore del Front National ha accusato i disturbi lunedì sera, nel corso di una cena a casa, quando «per un minuto, un minuto e mezzo la vista», ha spiegato il consigliere di Le Pen, Lorrain de Saint Affrique. Poi si è sentito subito meglio. Il ricovero, dunque, è arrivato «per precauzione, non per osservazione». Gli esami medici, ha aggiunto, «mostrano che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022)Le Pen è statoa seguito di una. Secondo quanto riportano fonti citate dai media francesi, il 93enne ex leader del Front National ha iniziato a manifestare dei disturbi alla vista la notte di lunedì e da ieri si trova in un ospedale della regione metropolitana di Parigi.Le Penper unaIl fondatore del Front National ha accusato i disturbi lunedì sera, nel corso di una cena a casa, quando «per un minuto, un minuto e mezzo la vista», ha spiegato il consigliere di Le Pen, Lorrain de Saint Affrique. Poi si è sentito subito meglio. Il ricovero, dunque, è arrivato «per precauzione, non per osservazione». Gli esami medici, ha aggiunto, «mostrano che ...

Francia, media: lieve ictus per Jean - Marie Le Pen, è ricoverato L'ex Presidente del Front National è in ospedale da ieri sera per alcuni controlli. Dovrebbe essere dimesso tra domani e sabato.

Ricoverato Jean - Marie Le Pen L'ex presidente del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, Jean - Marie Le Pen, stato ricoverato per precauzione ieri sera in un ospedale della regione parigina dopo una forma leggera di ischemia . quanto rivela il suo consigliere, Lorrain de Saint Affrique, ...

Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia - Europa ANSA Nuova Europa Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia Jean-Marie Le Pen, ex presidente del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, è stato ricoverato "per precauzione" ieri sera in un ospedale della ...

Ricoverato Jean-Marie Le Pen È quanto rivela il suo consigliere, Lorrain de Saint Affrique, citato dalla France Presse. Saint Affrique precisa che «gli esami mostrano che non c'è alcuna minaccia imminente che sia stata ...

