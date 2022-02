Iva Zanicchi da sola al Festival | i problemi di salute del marito | Non mi aspetto nulla | solo Strazio privato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'aquila di Ligonchio dopo l'esibizione di ieri aldi Sanremo ha davvero lasciato tutti senza parole e si sta godendo un momento bellissimo dal punto di vista professionale. Iva, con una carriera lunga 50 anni alle spalle, è tornata sul palco dell'Ariston per l'undicesima volta. Ma c'è un'assenza importante: suoFausto Pinna non l'ha accompagnata. Fausto non è soltanto suo, ma molto di più: manager, amico, confidente. Insomma, tra loro c'è un rapporto di grande complicità. Unico. Iva ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più dicendo che questa volta il compagno non sarà dietro le quinte. Ci sarebbero nuovidiper Fausto - che da qualche tempo sta combattendo contro un tumore. “Deve riguardarsi, è forte, guarirà. ...