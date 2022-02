Iv: Renzi, 'fino al voto grande movimento partiti, cambieranno molte cose nei 5s e al centro' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "molte forze politiche che oggi si testano nei sondaggi non saranno presenti alle prossime elezioni. Ci sarà un grande sconvolgimento, la conferma di Mattarella e Draghi può apire a un sommovimento nei partiti interessante. cambieranno molte cose nei 5 stella e nell'area di centro. In tanti devono decidere cosa fare". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "forze politiche che oggi si testano nei sondaggi non saranno presenti alle prossime elezioni. Ci sarà unsconvolgimento, la conferma di Mattarella e Draghi può apire a un somneiinteressante.nei 5 stella e nell'area di. In tanti devono decidere cosa fare". Lo ha detto Matteoa SkyTg24.

