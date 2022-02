Istat | nel paniere 2022 la sedia per PC e i tamponi per il COVID-19 Fuori i CD

Leggi su dday

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilè lo specchio dei tempi pandemici. Tra i nuovi prodotti spiccano la psicoterapia, il saturimetro e i test per il SARS-CoV-2. C’è spazio anche per la friggitrice ad aria e per un piatto hawaiano, ma non c’è più posto per i CD...