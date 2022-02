Inter, nuova collezione con Kartell per il derby (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Inter celebra il proprio legame con la città meneghina e torna ad unirsi a Kartell, l’azienda di design bandiera del Made in Milano nel mondo. Dopo il progetto “K loves Milano” del 2011 che ha portato alla realizzazione del divano TRIX custom edizione Inter, i due brand storici milanesi tornano con una nuova collaborazione. In L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’celebra il proprio legame con la città meneghina e torna ad unirsi a, l’azienda di design bandiera del Made in Milano nel mondo. Dopo il progetto “K loves Milano” del 2011 che ha portato alla realizzazione del divano TRIX custom edizione, i due brand storici milanesi tornano con unacollaborazione. In L'articolo

