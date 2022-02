Inter-Milan | Taibi | “Nerazzurri con qualcosa in più Mercato? Solo mosse accurate”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le parole dell'ex portiere palermitano di Atalanta e, Massimovenuto in vista del derby di campionato tra

Advertising

Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - lillydessi : Milan, Giroud avvisa l'Inter e fa una rivelazione su Ibrahimovic - Virgilio Sport - zazoomblog : Inter-Milan Nosotti: “Theo e Calabria uomini chiave spero in Giroud” - #Inter-Milan #Nosotti: #“Theo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Ora abbiamo un'importante partita contro l', se vinciamo abbiamo una buona opportunità di esserci fino alla fine. Il mio primo obiettivo è di vincere lo scudetto con il, poi ciò che verrà ......nel nostra campionato ma sulle sue tracce ci sono anchee Juventus, oltre che altri club di Premier League e il dirigente non sembra disposto a partecipare ad aste. Per questo motivo l'...Cuore rossonero, tifa Milan e sul derby di sabato alle 18 è stato categorico ... ci hanno fatto pedere una grande possibilità. Ma non si molla mai: l'Inter ha la Champions e magari può calare dal ...Sì, certo. Ora abbiamo un'importante partita contro l'Inter, se vinciamo abbiamo una buona opportunità di esserci fino alla fine. Il mio primo obiettivo è di vincere lo scudetto con il Milan, poi ciò ...