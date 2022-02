Inter-Milan | le parole di Vieri infiammano il derby!

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si avvicina il derby d’alta classifica tra, snodo cruciale per la stagione e le ambizioni di entrambe le squadre. Nel corso di una lungavista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christianha espresso la sua opinione riguardo il match in programma sabato pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni: “Può essere un derby bellissimo, può pesare tantissimo. Se l’vince, taglia fuori ildalla corsa scudetto: potenziale +10, come li recuperi alla capolista che stiamo vedendo? Io non sono di quelli che dicono che l’ha già vinto il campionato a inizio febbraio: è presto. Però questanon le sbaglia tre o quattro partite da qui a maggio e proprio perché sta così, giocherà per vincere: sarebbe dare una legnata al ...

E tutti, per un motivo o per l'altro, sono entrati a far parte della memoria collettiva della gente che dalle sfide traha sempre tratto la forza e l'energia per sopportare il grigiore ..."Avevo 8 anni quando sono entrato nel settore giovanile del. Non è stato facile, soprattutto ... In Primavera, con Inzaghi in panchina, giocammo un derby in casa dell'con tutta la nostra ...Èun Lautaro Martinez ricaricato quello che l’Inter ritrova dopo la sosta per le nazionali: il gol contro la Colombia non può che aver fatto bene al Toro, a secco da quattro partite in campionato ...Marcelo Brozovic è l’elemento cardine dell’Inter di Simone Inzaghi ... tra il prima e il post derby col Milan. Nelle ultime ore, invece, è spuntato fuori il forte interesse del Barcellona, con tanto ...