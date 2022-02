Inter-Milan, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) L‘Inter, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro il Milan nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 4 febbraio alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) L‘, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 4 febbraio alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - Inter : ??? | MATCH REPORT Il Derby primavera è nerazzurro ?? - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - Massimo898 : @MilanNewsit Dichiarazioni pre derby da dare in pasto a quelli la,poi si rischiano figure tipo... 'Per come sono fa… - internewsit : Pistocchi: «Derby, Inter carica e Milan incerottato. La settimana dopo...» - -