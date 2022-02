In Italia ci sono ancora 7,4 milioni di persone senza la prima dose di vaccino (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Alla data del primo febbraio sono ancora 7,4 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino. Il dato emerge dal monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione Gimbe nella settimana 26 gennaio 2022-1 febbraio 2022. Di questi 7,4 milioni, 2,46 milioni appartengono alla fascia di età 5-11 anni e 693 mila a quella 12-19 che influenza la sicurezza delle scuole. Ci sono poi 1,89 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave che alimentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Continua la discesa della curva dei nuovi casi (-24,9) che si attestano a poco più di 900 mila (900.027 vs 1.197.970) e delle terapie intensive -8,4% che passano da 1.691 a 1.549. È quanto ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Alla data del primo febbraio7,4lenemmeno unadi. Il dato emerge dal monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione Gimbe nella settimana 26 gennaio 2022-1 febbraio 2022. Di questi 7,4, 2,46appartengono alla fascia di età 5-11 anni e 693 mila a quella 12-19 che influenza la sicurezza delle scuole. Cipoi 1,89di over 50 ad elevato rischio di malattia grave che alimentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Continua la discesa della curva dei nuovi casi (-24,9) che si attestano a poco più di 900 mila (900.027 vs 1.197.970) e delle terapie intensive -8,4% che passano da 1.691 a 1.549. È quanto ...

