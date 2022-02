In Dad solo i non vaccinati, FdI: basta discriminazioni fra alunni. Abolire la didattica a distanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Fratelli d'Italia ribadisce la sua posizione contro la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati che aveva già prontamente esplicitato in occasione del varo del precedente provvedimento sulla scuola da parte del Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Fratelli d'Italia ribadisce la sua posizione contro la discriminazione trae nonche aveva già prontamente esplicitato in occasione del varo del precedente provvedimento sulla scuola da parte del Governo. L'articolo .

Advertising

GiovaQuez : Sempre dalla Cabina di regia, le misure per la scuola: - scuola primaria: dopo il quinto caso, vaccinati in classe… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - TgLa7 : #GreenPass senza scadenza dopo terza dose. Scuole infanzia in #dad con 5 casi positivi, primaria dad solo non vacci… - Moneymaker98000 : RT @flayawa: Non solo hanno introdotto la DAD per i bambini dell’asilo come dei minus habens, ma hanno introdotto la DAD esclusivamente per… - DeodatoRibeira : RT @flayawa: Non solo hanno introdotto la DAD per i bambini dell’asilo come dei minus habens, ma hanno introdotto la DAD esclusivamente per… -