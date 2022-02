Imperdibile “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace | con due incontenibili protagonisti | Paolo Mazzarelli e Lino Musella

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Felice di stare al Teatro San Ferdinando, martedì 1 febbraio, al debutto dicondi, messo in scena dal 66enne regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese, che firma anche lo spettacolo, nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini. Una platea, balconate comprese, pienissima di spettatori ha assistito ad uno spettacolo che forse non è eccessivo definire meraviglioso. Ma è soprattutto il talento e la bravura incontenibile dei due attoria segnare la bellezza e la profondità di questa rappresentazione assolutamente da non perdere. In scena fino a domenica 6 febbraio, al teatro San Ferdinando di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imperdibile Brevi

OptiMagazine

.... Accompagna l'esposizione il catalogo edito da Silvana Editoriale in associazione con the Museum of Modern Art, New York, che include un saggio critico di Sarah Hermanson Meister,...Affare, dunque, per gli appassionati di Escher, oppure di Harry Potter ("Tenete d'... La frenata dei B&B Ecco, a proposito di Airbnb, la app per gli affittiche da una parte ha ...un’introduzione di Clowes, una gallery di disegni e immagini, le imperdibili strisce della “piccola Enid” e nuove, brevi storie delle “due teenager più amate d’America”.A brevissimo prenderanno il via i festeggiamenti per il Capodanno Lunare di Pokémon GO, un'altra occasione imperdibile per tutti gli allenatori del mondo di scoprire nuovi mostriciattoli in giro per ...