Il sindaco Napoli incontra il presidente Iervolino

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Questa mattina ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo di Citta? ildella Salernitana Danilo, insieme al neo Amministratore Delegato Maurizio Milan. Il nostro incontro ha confermato in pieno l’ottima impressione che avevo gia? avuto in occasione dei nostri primi colloqui telefonici”, lo ha dichiarato ildi Salerno Vincenzoal termine dell’incontro con il. “Ilci ha illustrato tanti progetti per la squadra, per i giovani, per la citta?: sono tutte idee accattivanti ed insieme concrete e realizzabili. Siamo certi che nascera? un rapporto diretto e fruttuoso tra l’ente comunale e la societa? per quanto attiene alle rispettive competenze. Sono davvero entusiasta – ha aggiunto ...