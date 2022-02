Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, i poster della serie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 2 settembre arriverà su Prime Video la serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, di cui sono stati diffusi molti poster inediti. I fan dovranno attendere fino al 2 settembre per assistere al debutto su Prime Video della serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere e, nell'attesa, oggi sono stati svelati numerosi poster del progetto. Le immagini non svelano il volto dei personaggi, ma regalano moltissimi dettagli del loro look e dei costumi creati per l'epico progetto targato Amazon. La serie drama in più stagioni - Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 2 settembre arriverà su Prime Video laIl: glidel, di cui sono stati diffusi moltiinediti. I fan dovranno attendere fino al 2 settembre per assistere al debutto su Prime VideoIl: glidele, nell'attesa, oggi sono stati svelati numerosidel progetto. Le immagini non svelano il volto dei personaggi, ma regalano moltissimi dettagli del loro look e dei costumi creati per l'epico progetto targato Amazon. Ladrama in più stagioni - Il ...

