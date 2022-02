Il Senegal è in finale di Coppa d’Africa, novanta minuti e un assist per Koulibaly (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Senegal è in finale di Coppa d’Africa. Un successo per il gigante difensivo del Napoli Kalidou Koulibaly, capitano e leader della sua Nazionale. La sua esperienza in Camerun non era cominciata bene, tra il Covid e l’isolamento. Ora può giocarsi il trofeo. In semifinale, i Leoni della Teranga si sono sbarazzati di Burkina Faso: 3 a 1 il punteggio, Mané è andato in gol, c’è anche un assist per Koulibaly che ha servito Diallo del Psg in occasione del primo gol della partita. Stasera si conoscerà l’avversaria dal Senegal. Per Koulibaly potrebbe profilarsi un derby tutto napoletano con Anguissa, visto che il Camerun ospitante sfida l’Egitto. In caso contrario, il centrale Senegalese dovrà vedersela ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilè indi. Un successo per il gigante difensivo del Napoli Kalidou, capitano e leader della sua Nazionale. La sua esperienza in Camerun non era cominciata bene, tra il Covid e l’isolamento. Ora può giocarsi il trofeo. In semi, i Leoni della Teranga si sono sbarazzati di Burkina Faso: 3 a 1 il punteggio, Mané è andato in gol, c’è anche unperche ha servito Diallo del Psg in occasione del primo gol della partita. Stasera si conoscerà l’avversaria dal. Perpotrebbe profilarsi un derby tutto napoletano con Anguissa, visto che il Camerun ospitante sfida l’Egitto. In caso contrario, il centraleese dovrà vedersela ...

