Il segnale della Lega nel giorno di Mattarella

(Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Mentreattendeva al discorso con il quale oggi davanti alle Camere riunite comincerà il suo secondo settennato, ieri da Palazzo Chigi è arrivato uno scricchiolio prodotto dalla forza di torsione che la partita del Quirinale ancora esercita sui partiti. Nel Cdm che ha avviato l'allentamento delle restrizioni anti Covid, i ministrinon hanno votato le nuove misure per la scuola, eccependo una discriminazione tra ragazzi vaccinati e non. Ma dietro la scelta, molti commentatori vedono un Salvini che “vuole restare al governo, ma a modo suo, facendo molto rumore”, come scrivono Antonio Bravetti e Francesco Olivo sulla ‘Stampa', secondo cui la “punta i piedi mettendo nel mirino Roberto Speranza”. La mossa, nota Marco Cremonesi, sul ‘Corrieresera', va letta anche in ...

Nel Cdm che ha avviato l'allentamento delle restrizioni anti Covid, i ministri della Lega non hanno votato le nuove misure per la scuola, eccependo una discriminazione tra ragazzi vaccinati e non. Ma ...