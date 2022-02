Il Sanremo di Riccardo Onori: "Che divertimento scrivere quel brano per Morandi" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella prima serata del festival il brano "Apri tutte le porte" cantato da Gianni Morandi , scritto da Jovanotti e dal musicista pratese Riccardo Onori , ha subito lasciato il segno. E Onori cosa ne ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella prima serata del festival il"Apri tutte le porte" cantato da Gianni, scritto da Jovanotti e dal musicista pratese, ha subito lasciato il segno. Ecosa ne ...

Advertising

qn_lanazione : Il Sanremo di Riccardo Onori: 'Che divertimento scrivere quel brano per Morandi' - tacconi_tommaso : RT @delucatota: Io e Riccardo parliamo del Festival che da qui purtroppo non riusciamo vedere, Si intromette Sofia con un secco “ma cos’è… - delucatota : Io e Riccardo parliamo del Festival che da qui purtroppo non riusciamo vedere, Si intromette Sofia con un secco “m… - Nello712 : @Riccardo_Bocca Ma dai!! Lo sanno tutti che se Sangiovanni arriva Sesto si prendono 15 punti al Fanta Sanremo!!! Le basi, le basi....?? - perfettacosi : domani sarà la prima volta che spenderò i miei soldi x sanremo ale e riccardo solo x voi -