Il sacrosanto diritto di fare visita ai malati in ospedale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono passati dieci giorni da quando mio marito è stato operato d’urgenza per un’emorragia interna, talmente grave che il giorno successivo ogni medico, infermiere o oss con cui io abbia potuto parlare, ha rimarcato come in quella sala operatoria, oltre all’equipe, fosse stato presente più di un angelo custode, e vista la professione del mio amore, che è appunto quella dell’allenatore, mi sono voluta immaginare una squadra, il team Pagana, impegnata a guidare quelle fantastiche e miracolose mani del chirurgo che lo hanno riportato da me. Sono stati i giorni della grande paura, quelli in cui ho aspettato ore davanti alla porta della rianimazione, in attesa di notizie, mentre il mio amore combatteva con tutto se stesso per rimanere con la sua famiglia, sono stati i momenti del terrore, quelli in cui non riuscivo nemmeno a prendere sonno terrorizzata come ero dal fatto che potesse suonare ...