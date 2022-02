Il Porto di Santa Teresa di Gallura nella squadra Assonat

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildidi, con il suo caratteristico fiordo dalla forma allungata che lo rende un approdo ben protetto da i venti, è il punto più settentrionale della Sardegna.di: 700 ormeggi e intrattenimento Il, gestito dalla Società Silene Multiservizi, dispone di circa 700 ormeggi per le diverse tipologie di imbarcazioni fino ai 35 metri ed offre un’ampia gamma di servizi a terra e in banchina. All’interno dell’area portuale gli ospiti possono fruire di numerose attività di intrattenimento. La posizione strategica della struttura consente ai diportisti di visitare e vivere facilmente i luoghi più caratteristici del territorio dall’importanza storica come il Castello medievale, il ...