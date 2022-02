Il populismo italiano è nato col maggioritario | oggi può finire col proporzionale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non bisognerebbe mai fidarsi delle simmetrie troppo nette e tantomeno dei sondaggi, ma è difficile resistere alla tentazione rappresentata dal sondaggio pubblicato ieri dalla Stampa, secondo cui il primo effetto della rielezione di Sergio Mattarella sarebbe il calo di fiducia in Matteo Salvini e Giuseppe Conte: i trionfatori della lunga stagione populista culminata nelle elezioni del 2018. Quali siano le simmetrie è presto detto. Il– perlomeno nella forma attuale – èall’inizio degli anni novanta, con la Lega Nord di Umberto Bossi, con il tentativo di utilizzare politicamente gli scandali sollevati dall’inchiesta Mani pulite, con i referendum elettorali adoperati come arieti per abbattere quanto restava del vecchio sistema, a cominciare dall’autonomia e dalla legittimazione del parlamento e dei partiti. Il ...

