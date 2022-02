Il personalismo uno dei mali della politica L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Quello che si è presentato davanti ai nostri occhi i giorni scorsi è il peggio che potava esprimere laitaliana. La decisione di rieleggere Sergio Mattarella per un secondo mandato, nonostante abbia senza alcun dubbio garantito stabilità al Paese e credibilità nei rapporti internazionali agli occhi del mondo, aiutato nell'ultimo periodo anche dalla presenza e dalla credibilità internazionale di cui gode Mario Draghi come tecnico prima e ora come premier, ha mostrato come la nostrastia vivendo un momento di crisi senza precedenti. E non basterà certo un anno, nel 2023 si tornerà alle urne, se non prima come probabilmente accadrà, per risanare la situazione. Le elezioni per il Quirinale hanno sancito il definito fallimento deldi cui la nostrasi è nutrita negli ultimi 20 anni. ...