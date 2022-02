Il nuovo must-have da girlboss (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un caposaldo del guardaroba maschile da ufficio, che negli ultimi anni è diventato un pezzo chiave dell’abbigliamento genderless. La camicia a righe verticali, la più gettonata nell’armadio del Wolf of Wall Street per antonomasia, è ormai parte dell’uniforme della donna in carriera – e non solo. Naturalmente elegante: come abbinarla in modo da renderla anche femminile? Il look con la camicia a righe dalla sfilata di Raf Simons PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Cosa mettere sotto la giacca? 5 idee diverse dalla solita camicia Dove l’abbiamo vista Protagonista in passerella e nello street style – e no, non parliamo solo dei dintorni dei grattacieli della City di Londra o del centro di Manhattan – la camicia a righe maschile presenta, com’è noto, diverse tipologie. Quella ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un caposaldo del guardaroba maschile da ufficio, che negli ultimi anni è diventato un pezzo chiave dell’abbigliamento genderless. La camicia a righe verticali, la più gettonata nell’armadio del Wolf of Wall Street per antonomasia, è ormai parte dell’uniforme della donna in carriera – e non solo. Naturalmente elegante: come abbinarla in modo da renderla anche femminile? Il look con la camicia a righe dalla sfilata di Raf Simons PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Cosa mettere sotto la giacca? 5 idee diverse dalla solita camicia Dove l’abbiamo vista Protagonista in passerella e nello street style – e no, non parliamo solo dei dintorni dei grattacieli della City di Londra o del centro di Manhattan – la camicia a righe maschile presenta, com’è noto, diverse tipologie. Quella ...

