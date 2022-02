Il nuovo decreto Covid e la road map delle riaperture: il governo sulla strada della fine dell’emergenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovo decreto Covid che «riapre» l’Italia è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ed entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista entro il 7 febbraio. In Gazzetta già si trova l’ordinanza del ministero della Salute che proroga l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Il decreto legge 2 febbraio 2022 è strutturato in sei articoli e parte dalla Dad: anche con più casi di contagio gli alunni vaccinati restano in classe. I non vaccinati avranno la Dad ridotta da 10 a 5 giorni. Via le restrizioni per i vaccinati in zona rossa: per loro resta tutto aperto. Ok al Green Pass a tempo indeterminato per chi ha fatto il booster e porte aperte, ma con tampone, agli stranieri in arrivo con certificazione vecchia più di sei mesi o con vaccini non ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilche «riapre» l’Italia è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ed entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista entro il 7 febbraio. In Gazzetta già si trova l’ordinanza del ministeroSalute che proroga l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Illegge 2 febbraio 2022 è strutturato in sei articoli e parte dalla Dad: anche con più casi di contagio gli alunni vaccinati restano in classe. I non vaccinati avranno la Dad ridotta da 10 a 5 giorni. Via le restrizioni per i vaccinati in zona rossa: per loro resta tutto aperto. Ok al Green Pass a tempo indeterminato per chi ha fatto il booster e porte aperte, ma con tampone, agli stranieri in arrivo con certificazione vecchia più di sei mesi o con vaccini non ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - SkySport : Nuovo decreto Covid, le misure: dal green pass alle quarantene per i non vaccinati #SkySport #Covid - SkyTG24 : La conferenza stampa del Ministro #Speranza e del Ministro #Bianchi per illustrare le nuove misure… - mrosamalisan : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Danimarca ???? Lunedì prossimo in Danimarca la pandemia finirà per decreto Nel frattempo oggi nuovo… - 221Boy : RT @vitalbaa: Se il nuovo decreto introduca una “discriminazione” - concetto giuridico - fra studenti vaccinati e non vaccinati andrebbe ch… -