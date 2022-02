Il Milan continua nel progetto giovani: il difensore rinnova fino al 2026! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Milan continua a investire sui giovani. In questo mercato invernale tanti nomi sono stati accostati ai rossoneri come rinforzo per la difesa. Nessun acquisto è però arrivato, la politica adottata è quella di guardare all’interno e far crescere i propri giovani. Da qui arriva il prolungamento di contratto per Matteo Gabbia, difensore giovane che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Gabbia-Milan A comunicare la firma è stata la stessa società con un comunicato ufficiale. Di seguito il testo: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ila investire sui. In questo mercato invernale tanti nomi sono stati accostati ai rossoneri come rinforzo per la difesa. Nessun acquisto è però arrivato, la politica adottata è quella di guardare all’interno e far crescere i propri. Da qui arriva il prolungamento di contratto per Matteo Gabbia,giovane che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Gabbia-A comunicare la firma è stata la stessa società con un comunicato ufficiale. Di seguito il testo: “ACè lieto di annunciare di averto il contratto di Matteo Gabbiaal 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel ...

