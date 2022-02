Il leader dell' Isis al - Quraishi ucciso in Siria in un blitz delle forze speciali Usa

Advertising

repubblica : Siria, le forze speciali Usa hanno ucciso il leader dell'Isis. Biden: 'Il mondo è più sicuro'. Tredici vittime nel… - ilfoglio_it : ?? Il leader dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, è stato ucciso dalle forze speciali americane durante un… - fattoquotidiano : La ricostruzione del leader Pd sulle ore in cui è stata bruciata la candidatura dell'ambasciatrice al Colle. E la p… - GeopoliticalN : #Siria L'obiettivo dell'operazione notturna delle forze speciali americane al confine con la #Turchia era il nuovo… - GeopoliticalN : il leader dell'#isis aveva una cintura esplosiva e l'ha fatta esplodere, causando la morte dell'entourage familiare. -

Ultime Notizie dalla rete : leader dell

...che ha visto i parlamentari svincolarsi con una certa sfrontatezza alle indicazioni dei, ma ... Temi drammatici e quindi impegnativi al massimo livello'agenda nazionale, ma temi che attendono ...A settembre un'altra esercitazione congiunta, Zapad 2021, ha aperto le danze'escalation ... E infatti non mancano frenate e smentite del, "Dio ci perdoni se dobbiamo combattere contro queste ...Ne parlano anche altri media Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'operazione era diretta contro presunti jihadisti nella zona di Idlib. Ci sono anche ...Il leader polacco ha espresso la speranza che la Repubblica ceca ritiri la sua denuncia alla corte suprema dell'Ue "oggi o domani... e il problema cesserà di esistere". La miniera a cielo aperto ...