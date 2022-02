Il Governo riapre l' Italia tranne gli stadi

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Indifferente alle grida d’aiuto o anche solo alla richiesta di non fare figli e figliastri, nel giorno dell’avvio della marcia di ritorno alla normalità ilha deciso di non decidere. Niente via libera all’aumento della capienza oltre il 50% neglie il 35% nei palazzetti e nelle arene al chiuso. Le cronache del primo Consiglio dei ministri del post Mattarella raccontano di tensioni eccessive sul fronte scuola e, quindi, di un esecutivo troppo impegnato a ridurre i danni da divisioni interne per occuparsi anche dello sport.Sempre le stesse veline spiegano che il tema rimane però sul tavolo come prioritario e che, proprio per questo, il sottosegretario Vezzali ne abbia parlato con il vice ministro alla Salute Costa così che si possa arrivare a una svolta a fine mese. Febbraio anno domini 2022, quando ci si spera avranno già riaperto da un ...

Advertising

PulcinoRossoner : RT @dorinileonardo: Punto politico. Salvini ha sostenuto tutte le misure del Governo negli ultimi mesi, anche quelle più 'chiusuriste' (ti… - massimomis : RT @dorinileonardo: Punto politico. Salvini ha sostenuto tutte le misure del Governo negli ultimi mesi, anche quelle più 'chiusuriste' (ti… - pietrofrigo : RT @dorinileonardo: Punto politico. Salvini ha sostenuto tutte le misure del Governo negli ultimi mesi, anche quelle più 'chiusuriste' (ti… - SaffronHorizon : RT @dorinileonardo: Punto politico. Salvini ha sostenuto tutte le misure del Governo negli ultimi mesi, anche quelle più 'chiusuriste' (ti… - carlo24 : RT @dorinileonardo: Punto politico. Salvini ha sostenuto tutte le misure del Governo negli ultimi mesi, anche quelle più 'chiusuriste' (ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo riapre

La voce di Rovigo

Una prospettiva, quindi, molto favorevole per un ritorno alla normalità come già riferito ieri dale in particolare dal premier Draghi ('L'Italia") con una priorità alla scuola ......, che in questi giorni ha dimostrato di voler rilanciare subito la sua azione riformatrice, nel contrasto alla pandemia e ell'attuazione del Pnrr', aggiungono dal Pd. Draghi: 'L'Italia' ...Nel momento in cui la curva epidemiologica dovesse risalire sarà compito del governo decidere se mantenere i bar e i ristoranti aperti solo ai soggetti vaccinati oppure se chiuderli per tutti. Da ...Una prospettiva, quindi, molto favorevole per un ritorno alla normalità come già riferito ieri dal governo e in particolare dal premier Draghi ('L'Italia riapre") con una priorità alla scuola ...