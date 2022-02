Il Giornale sul tavolo di Angelucci. In dote alle nozze con Libero e Il Tempo porterebbe anche 2 milioni di debiti garantiti dallo Stato

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il passaggio di mano delè a un bivio, secondo La Stampa che nel numero in edicola giovedì 3 febbraio dà per imminente l’addio della famiglia Berlusconi al quotidiano fondato da Indro Montanelli la cui parabola viene assimilata a quella dell’anziano leader di Forza Italia, con una cessione che ildegli Agnelli traduce in un simbolo della fine del berlusconismo. Tanto più che a comprare sarebbe la famiglia, animata dall’intento di creare un polo editoriale di destra insieme ai suoie Il. Bisogna vedere quale destra e con quali potenzialità, visto che la salviniana Verità di Maurizio Belpietro in edicola tallona Ilda molto vicino e ha una potenza di fuoco, in termini di audience, che includele testate settimanali ...

A finire al centro del chiacchiericcio è stato soprattutto Dargen D'Amico , l'eclettico rapper e produttore milanese, che si è esibitopalco del teatro Ariston come sesto concorrente in gara. ...Ma non è tutto: previsti approfondimentiproprietario dell'immobile messo a disposizione dei militanti dell'ong ambientalista. Greenpeace ha rivendicato il blitz in una nota , spiegando il perché ...Si tratta dei migranti morti nel naufragio del 23 novembre 2019 davanti alla costa di Lampedusa. Sul coperchio delle bare, nessun nome. Ma un sola data, quella del recupero avvenuto in mare, il 3 ...La parabola del Giornale è infatti costellata di versamenti in conto capitale ... per un costo complessivo annuo di 11,7 milioni (-5 milioni sull’anno prima).