Il filo invisibile: trailer, data di uscita e trama del nuovo film Netflix (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il filo invisibile è un nuovo film che tra qualche settimana entrerà a far parte del catalogo Netflix dopo essere stato reso disponibile per pochi giorni al cinema. Questo film di Marco Simon Puccioni, anche autore insieme a Luca De Bei avrà come protagonisti Filippo Timi e Francesco Scianna nel ruolo di una coppia che ha un figlio grazie a una madre surrogata. La trama del film Il filo invisibile Il filo invisibile racconta la storia di Leone, un sedicenne che ha due papà: Simone e Paolo. I due genitori si sono affidati a una madre surrogata, una donna americana di nome Tilly, che gli ha permesso di far venire al mondo quello che è diventato il loro figlio. Leone è cresciuto in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilè unche tra qualche settimana entrerà a far parte del catalogodopo essere stato reso disponibile per pochi giorni al cinema. Questodi Marco Simon Puccioni, anche autore insieme a Luca De Bei avrà come protagonisti Filippo Timi e Francesco Scianna nel ruolo di una coppia che ha un figlio grazie a una madre surrogata. LadelIlIlracconta la storia di Leone, un sedicenne che ha due papà: Simone e Paolo. I due genitori si sono affidati a una madre surrogata, una donna americana di nome Tilly, che gli ha permesso di far venire al mondo quello che è diventato il loro figlio. Leone è cresciuto in ...

NetflixIT : Certi legami non li spezzi. Filippo Timi è Paolo, Francesco Scianna è Simone e insieme sono i papà di Leone (France… - visionofelio : RT @NetflixIT: Certi legami non li spezzi. Filippo Timi è Paolo, Francesco Scianna è Simone e insieme sono i papà di Leone (Francesco Ghegh… - YolBlog : IL FILO INVISIBILE – il video del film diretto da Marco Simon Puccioni con Filippo Timi e Francesco Scianna - nico_stocco : Il filo invisibile - rajnbowmuke : RT @NetflixIT: Certi legami non li spezzi. Filippo Timi è Paolo, Francesco Scianna è Simone e insieme sono i papà di Leone (Francesco Ghegh… -