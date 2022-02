IL FILO INVISIBILE: Il trailer ufficiale del film con Filippo Timi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco il trailer ufficiale e le prime immagini de IL FILO INVISIBILE, film Netflix prodotto da HT film, in arrivo in cinema selezionati il 21-22-23 febbraio, e poi disponibile su Netflix dal 4 marzo. Da chi è diretto “Il FILO INVISIBILE”? IL FILO INVISIBILE è diretto da Marco Simon Puccioni, ed è stato scritto dallo stesso Puccioni, autore anche del soggetto, insieme a Luca De Bei. Sinossi Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco ile le prime immagini de ILNetflix prodotto da HT, in arrivo in cinema selezionati il 21-22-23 febbraio, e poi disponibile su Netflix dal 4 marzo. Da chi è diretto “Il”? ILè diretto da Marco Simon Puccioni, ed è stato scritto dallo stesso Puccioni, autore anche del soggetto, insieme a Luca De Bei. Sinossi Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato ...

