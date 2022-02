Il filo invisibile: il trailer del film Netflix in arrivo nei cinema dal 21 al 23 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il film Il filo invisibile arriverà nei cinema dal 21 al 23 febbraio prima di essere distribuito in streaming su Netflix, ecco il trailer. Il filo invisibile è il nuovo film Netflix che arriverà nei cinema dal 21 al 23 febbraio prima della distribuzione in streaming, e il trailer regala le prime sequenze in anteprima. Il video introduce infatti il giovane protagonista, un teenager che ha due padri, e sta realizzando un video sui diritti LGBTQ, oltre a provare attrazione per una sua compagna di scuola. La sua vita rischia però di prendere una svolta inaspettata quando i suoi padre rischiano di separarsi e rientra in scena la donna che l'ha partorito. Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022) IlIlarriverà neidal 21 al 23prima di essere distribuito in streaming su, ecco il. Ilè il nuovoche arriverà neidal 21 al 23prima della distribuzione in streaming, e ilregala le prime sequenze in anteprima. Il video introduce infatti il giovane protagonista, un teenager che ha due padri, e sta realizzando un video sui diritti LGBTQ, oltre a provare attrazione per una sua compagna di scuola. La sua vita rischia però di prendere una svolta inaspettata quando i suoi padre rischiano di separarsi e rientra in scena la donna che l'ha partorito. Il ...

