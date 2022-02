Il figlio del pensionato ucciso e bruciato nel Milanese è fortemente sospettato (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Sarebbe di Carmine D'Errico, il 65enne scomparso il 30 dicembre a Cusano Milanino (Milano), il cadavere parzialmente carbonizzato scoperto il 21 gennaio in un'area industriale abbandonata a Cerro Maggiore (Milano). E' quanto emerge dall'inchiesta dei Carabinieri di Milano, coordinati dalla procura di Monza e da quella di Busto Arsizio. Dell'uccisione e del rogo del pensionato - da quanto appreso - sarebbe fortemente sospettato il figlio Lorenzo di 35 anni, gia' indagato a piede libero. L'uomo si trova al momento in una caserma dell'Arma in attesa che gli venga notificato il fermo di delitto emesso dalla pm monzese, titolare delle indagini. Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Sarebbe di Carmine D'Errico, il 65enne scomparso il 30 dicembre a Cusano Milanino (Milano), il cadavere parzialmente carbonizzato scoperto il 21 gennaio in un'area industriale abbandonata a Cerro Maggiore (Milano). E' quanto emerge dall'inchiesta dei Carabinieri di Milano, coordinati dalla procura di Monza e da quella di Busto Arsizio. Dell'uccisione e del rogo del- da quanto appreso - sarebbeilLorenzo di 35 anni, gia' indagato a piede libero. L'uomo si trova al momento in una caserma dell'Arma in attesa che gli venga notificato il fermo di delitto emesso dalla pm monzese, titolare delle indagini.

