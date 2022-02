Il Corriere: «Commisso vuole 400 milioni per la Fiorentina. La pagò 130 con Vlahovic e Chiesa» (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Firenze il caso Commisso è l’argomento del giorno. L’ipotesi che il presidente italo-americano possa già vendere la Fiorentina. Ne scrive il Corriere fiorentino che al tema dedica due pagine e l’apertura del giornale. I Della Valle ci avevano messo diciassette anni, dopo una contestazione tutt’altro che sotterranea durata tre, per dire che ne avevano abbastanza e che erano disposti a cedere la Fiorentina. Rocco Commisso ne ha impiegati appena due e mezzo per arrivare quasi alla stessa conclusione: sono stanco e amareggiato, devo riflettere. Un preannuncio di vendita? O un modo (anche un pochino prevedibile, diciamocelo) di farsi supplicare per rimanere? Se si presenta a Firenze sostenendo che i soldi non sono un problema e poi vende il capocannoniere della serie A agli avversari più odiati (anche da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Firenze il casoè l’argomento del giorno. L’ipotesi che il presidente italo-americano possa già vendere la. Ne scrive ilfiorentino che al tema dedica due pagine e l’apertura del giornale. I Della Valle ci avevano messo diciassette anni, dopo una contestazione tutt’altro che sotterranea durata tre, per dire che ne avevano abbastanza e che erano disposti a cedere la. Roccone ha impiegati appena due e mezzo per arrivare quasi alla stessa conclusione: sono stanco e amareggiato, devo riflettere. Un preannuncio di vendita? O un modo (anche un pochino prevedibile, diciamocelo) di farsi supplicare per rimanere? Se si presenta a Firenze sostenendo che i soldi non sono un problema e poi vende il capocannoniere della serie A agli avversari più odiati (anche da ...

Advertising

napolista : Il Corriere: «Commisso vuole 400 milioni per la Fiorentina. La pagò 130 con Vlahovic e Chiesa» «I Della Valle si s… - corrierefirenze : Palazzo Vecchio si sta muovendo per reperire altri fondi, anche dal Pnrr, per riqualificare il quartiere - corrierefirenze : «Anche io ho sentito l’intervista e sono preoccupato. La squadra è completa, ma non abbiamo mai dato un traguardo p… - serieB123 : Cabral si presenta: «Alla Fiorentina per puntare ai Mondiali 2022». Pradé: «Commisso? Vogliamo ridargli energia»… - serieB123 : Vlahovic, la Fiesole scrive a Commisso: «Ci sentiamo traditi» -