Il Cav. contro l'"ingrata" Meloni. E Mediaset valuta di tagliarle le ospitate tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Che i rapporti nel centrodestra, e in particolare quelli tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, fossero ai minimi storici non è certo un mistero, strascichi e veleni della volata quirinalizia tradotti negli ultimi giorni attraverso dichiarazioni a mezzo stampa e accuse reciproche, tante che è difficile portarne il conto. Ma ora, pare, Berlusconi sarebbe pronto a fare un passo in più, a spingere verso l'isolamento mediatico Giorgia Meloni, riducendo al massimo la sua presenza sulle reti Mediaset. Non ha gradito (eufemismo), il Cav., l'ultima uscita della leader di Fratelli d'Italia: “Non devo niente a Berlusconi”, le parole di Meloni durante la trasmissione di Rete4 Quarta Repubblica. E non è un mistero che ad Arcore si siano infuriati: “È un'ingrata”, è il pensiero di Berlusconi. Un pensiero ribadito su queste pagine ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Che i rapporti nel centrodestra, e in particolare quelli tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, fossero ai minimi storici non è certo un mistero, strascichi e veleni della volata quirinalizia tradotti negli ultimi giorni attraverso dichiarazioni a mezzo stampa e accuse reciproche, tante che è difficile portarne il conto. Ma ora, pare, Berlusconi sarebbe pronto a fare un passo in più, a spingere verso l'isolamento mediatico Giorgia, riducendo al massimo la sua presenza sulle reti. Non ha gradito (eufemismo), il Cav., l'ultima uscita della leader di Fratelli d'Italia: “Non devo niente a Berlusconi”, le parole didurante la trasmissione di Rete4 Quarta Repubblica. E non è un mistero che ad Arcore si siano infuriati: “È un'”, è il pensiero di Berlusconi. Un pensiero ribadito su queste pagine ...

Advertising

cav_errante_ : RT @ChanceGardiner: Il Dr. Fredy Suter confessa fuori onda: “Non hanno voluto utilizzare la Tachipirina per il gruppo di controllo di uno s… - cav_errante_ : RT @Vincent20896893: Grande @ladyonorato ?? Grazie per quello che fai. Procura di Roma, esposto contro Speranza ed AIFA sull’imbroglio del… - cav_errante_ : RT @CecchiniEugenio: Il Vescovo di Ventimiglia-San Remo prende posizione in maniera forte contro l’ennesimo atto di vilipendio della fede c… - Andrea1963Fdg : RT @mauriziolosavio: @GuidoCrosetto Certo che li ha ospitati, ma io non ho mai visto @nicolaporro vomitare tanta arroganza contro i nemici… - cptscor : ?? contro il cav ???? sto cazzo è un pregiudicato, un corruttore, un'immorale, non lo farei avvicinare dalle bambine… -